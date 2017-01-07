Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 17:21

Engelleri Aşalım Derneği’nden Şehitler için lokma hayrı

Engelleri Aşalım Derneği’nden Şehitler için lokma hayrı

07 Ocak 2017 17:21

Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği, şehitlerimiz için düzenlediği lokma hayrında Turgutlu protokolü üyelerini ağırladı. Başta Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç olmak üzere yoğun katılımın olduğu lokma hayrında şehitlerimiz dualarla anıldı.
Turgutlu Engelleri Aşalım Derneği Başkanı Mehmet Çetin ve yönetiminin dernek lokalinde düzenlediği lokma hayrına Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in şehir dışında olması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Türkan Rodoplu ve Hatice Gözeten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mümin Yürek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aylin Aşkıngil katıldı.
Mevlid-i Şerif’in de okunduğu lokma hayrında vatan uğruna şehit düşen askerlerimiz dualarla anıldı, 2017 yılının ülkemize hayırlar getirmesi dileğinde bulunuldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Salı
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç