Engelleri büyükşehirle aşıyorlar

Bu kapsamda Kula ilçesinde yaşayan 6 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Engelli vatandaşlar destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Engelli vatandaşların gündelik yaşamda zorluk çekmemesi ve rahat bir yaşam sürmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Engellilerin gündelik yaşamlarını zorlanmadan yerine getirebilmeleri ve toplumsal hayata kolay entegre olabilmeleri amacıyla il genelinde akülü tekerlekli sandalye desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde 6 vatandaşın da yüzünü güldürdü. Vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyelerini Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç vatandaşların yüzlerinin gülüyor olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Genç, “Yaşayan her canlı birer engelli adayıdır diye düşünüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli arkadaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, daha rahat ve kolay yaşayabilmelerini sağlamak adına Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün de talimatları ile akülü tekerlekli sandalyeleri ilçelerimizdeki engelli vatandaşlarımıza vermeye çalışıyoruz. Yüzleri güldürmek çok güzel. Güle güle kullansınlar” dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise engellilere yönelik hizmetlerin devam etmesini temenni etti.