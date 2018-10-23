Engelleri kaldırmak için bir araya geldiler

Mehmet Çerçi, Zihinsel Engellileri Koruma Derneği üyeleri tarafından düzenlenen kahvaltının konuğu oldu.

Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği üyeleri Ortaköy Yunuspark'ta düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası katılımcılara seslenen Dernek Başkanı Rabia Keskin, engelli bireylerin yaşam standartlarını daha kaliteli bir hale getirmek, onların sosyal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi. Tüm bu çalışmalarını yürütürken en büyük desteği Yunusemre Belediyesi'nden gördüklerini kaydeden Keskin, “İş eğitim okulumuzdan mezun olmuş çocuklarımız kıymetli Yunusemre Belediye Başkanımızın da destekleriyle Muradiye Sosyal Tesislerine yerleştirilip 09.00 - 16.00 saatleri arasında onlar için çok önemli olan eğitimlerini almaya başladılar. Kendisi en büyük destekçimiz bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum. Fakat yeni bir oluşum olduğu için bazı eksiklerimiz var. Bu etkinlikten elde edilecek gelir de çocuklarımızın eksiklerinin giderilmesinde kullanılacak” diye konuştu.

Belediye olarak her zaman imkanları ölçüsünde engelli bireylerin sosyal hayata daha fazla entegre olmak adına çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise bu desteğin devam edeceğini belirtti.

Kahvaltıya Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürler, Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclis üyeleri ile Zihinsel Engellileri Eğitme ve Koruma Derneği üyeleri katıldı.