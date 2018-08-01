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01 Ağustos 2018 13:06

Engelli bireylerin yaptığı deri ürünleri uluslararası festivalde sergilendi

Salihli Belediyesi Deri Atölyesi’nde çalışan 3 engelli birey tarafından deriden yapılan ürünler, 19.

Engelli bireylerin yaptığı deri ürünleri uluslararası festivalde sergilendi

01 Ağustos 2018 13:06

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde tanıtıldı.


Salihli Belediyesinin desteği ile faaliyetini sürdüren Salihli Belediyesi Deri Atölyesi çalışanları, İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleştirilen 19. Kültür ve Sanat Festivaline katıldı. Atölyede deri ürünleri imal eden 3 engelli birey Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz festivalde ürünlerini tanıttı. 64 ülkenin katıldığı 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Caferoğlu, Tatlıcı ve Yavuz, kendilerine her zaman katkı sağlayan ve festivale katılmalarına destek veren Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.




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