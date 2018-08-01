Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde tanıtıldı.

Salihli Belediyesinin desteği ile faaliyetini sürdüren Salihli Belediyesi Deri Atölyesi çalışanları, İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleştirilen 19. Kültür ve Sanat Festivaline katıldı. Atölyede deri ürünleri imal eden 3 engelli birey Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz festivalde ürünlerini tanıttı. 64 ülkenin katıldığı 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde ürünlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Caferoğlu, Tatlıcı ve Yavuz, kendilerine her zaman katkı sağlayan ve festivale katılmalarına destek veren Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.