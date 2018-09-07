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07 Eylül 2018 16:37

Engelli çift Sarıgöl’deki değişime hayran kaldı

En son 4 yıl önce geldikleri Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle engellilere yönelik yapılan hizmetleri ve değişimi gören engelli Hatice-Adem Koç çifti, duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür etti.

Engelli çift Sarıgöl’deki değişime hayran kaldı

07 Eylül 2018 16:37


12. Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali için Sarıgöl’e gelen engelli Hatice-Adem Koç çifti, en son 4 yıl önce bulundukları ilçedeki değişime hayran kaldı. Festival kapsamında açılan stantları dolaşırken Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile karşılaşan Koç çifti, özellikle engellilere yönelik yapılan hizmetler için Başkan Selçuk’a teşekkür etti. Adem Koç, "Başkanım biz eşimle dört yıl önce bakım evinde tanıştık. Eşim Hatice, ilçenizin Güneydamları Mahallesi’nden. 4 yıl önce de buraya gelmiştim. 4 yıl aradan sonra Sarıgöl çok değişmiş. Engelliler için kaldırımlara yol, belediye ve hükümet konağına asansör yapıldığını gördüm. Mahallelere toplu ulaşım araçları konulması da çok güzel olmuş. Sarıgöl bir çok ilçede olmayanı başarmış teşekkür ederim’’dedi.


Engelli çift ile yakından ilgilenen Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da "Sarıgöl’e verilen hizmetleri ve değişimleri en güzel, uzun yıllar Sarıgöl’e gelmemiş kişiler daha çok fark ediyor. Bizler ilçemizin kalkınması ve daha güzel olması için çalışmalarımız yapmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın bu güzel görüşleri beni duygulandırdı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.




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