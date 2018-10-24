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Engelli çocuğun yüzü büyükşehirle güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 15 yaşındaki Aleyna Lâçin’e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 15 yaşındaki Aleyna Lâçin'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu paylaşan Laçin, "Bu sandalyeyle özgürlüğüme kavuştum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bizi düşündüğü için teşekkür ediyorum” dedi.


Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle de takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Laçin'in yüzünü güldürdü. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kas erimesi rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 15 yaşındaki Aleyna Lâçin'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte Aleyna Laçin'i ziyaret ederek kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.


Sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu dile getiren Laçin, "Çok mutluyum. Bugün hiç eve girmeyeceğim, gezeceğim. Bu sandalyeyle özgürlüğüme kavuştum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de bizi düşündüğü için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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