Engelli gencin başkanla yemek yeme hayali gerçekleşti

Engelli genç ve Başkan Şirin, başkanlık makamında öğle yemeğinde buluştu.

Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören 23 yaşındaki Gökhan Takmak, Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Uçan Hayaller Gülen Yüzler" projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile öğle yemeği yeme yönünde dilek tuttu. Özel öğrenme güçlüğü ve zihinsel engeli bulunan Gökhan Takmak’ın dileği karşısında harekete geçen ekipler, Gökhan ile Başkan Şirin’i öğle yemeğinde buluşturdu. Başkanlık makamında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile bir araya gelen engelli genç çok heyecanlı olduğunu söylerken, Başkan Şirin engelli bireyler için dünyayı daha da güzelleştirmek adına projelerinin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Başkan Şirin’le öğle yemeğinde buluşan Gökhan Takmak’ın sevinci gözlerinden okundu. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Belediyemiz olarak engelli vatandaşlarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz +1 Kafe ile de engelli dostlarımızın sosyal hayatta rol almasını sağlıyoruz. Gökhan kardeşimiz bizlerle yemek yemek istemişiz, bu dilek bizi çok mutlu etti. Turgutlu’da tüm engelleri kaldırmak adına sosyal sorumluluk projelerimize hız kazandıracağız" dedi.