Engelli kıza dillere destan Roman düğünü

Manisa'da zihinsel engelli kızının gelinlik giyme arzusunu kıramayan anne, kızına damatsız dillere destan Roman düğünü yaptı. Beyazlar içerisinde adeta prensese dönüşen Fatma Etgü'nün hayali gerçek oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Fatma Etgü'nün (36) gelinlik hayali annesi Hanife Etgü sayesinde gerçekleşti. Anne Hanife Etgü kızı Fatma için görkemli bir düğün yaptı. Evlerinin önünde damatsız gerçekleştirilen düğünde mahalle sakinleri de Etgü ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Gelinlik hasreti annesi sayesinde sona eren Fatma Etgü, misafirlerle karşılıklı göbek atıp birlikte halay çekti. Eline düğün kınası da yakılan zihinsel engelli Fatma'nın başına kırmızı duvak da örtüldü. Hayali gerçekleşen Fatma'nın mutluluğu yüzünden okundu. Anne Hanife Etgü, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.