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18 Haziran 2018 15:10

Engelli vatandaşın yaşamı Yunusemre Belediyesi’yle kolaylaşacak

Yunusemre Belediyesi, Hafta Sultan Mahallesi’nde yaşayan, geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelen Özkan Kahraman’a elektronik hasta yatağı temin etti.

Engelli vatandaşın yaşamı Yunusemre Belediyesi’yle kolaylaşacak

18 Haziran 2018 15:10

Yapılan yardım ile yaşamı kolaylaşan Kahraman, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ve hayırsever vatandaşın katkılarıyla Hafsa Sultan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşın yüzü güldü. Elektrik çarpması sonucu yaşamını bedensel engelli olarak sürdüren Özkan Kahraman’a belediyenin katkılarıyla elektronik yatak ve vantilatör verildi. Yapılan yardımlar ile yaşamının daha da kolaylaştığını belirten Kahraman, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek duygularını, “Elektronik yatak hem yatana hem de bakana kolaylıklar sağlıyor. Allah yardımda bulunanlardan razı olsun” sözleriyle ifade etti. Aileyi ziyaret eden Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız da her zaman Yunusemre Belediyesi’ni yanlarında hissettiklerini kaydetti.




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