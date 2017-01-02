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02 Ocak 2017 14:39

Engelli vatandaşlara yeni yıl hediyesi

Engelli vatandaşlara yeni yıl hediyesi

02 Ocak 2017 14:39

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükselten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde Hanım Gürel ve Fadime Yanar’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların umudu olmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla engelli vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinden Hanım Gürel ve Fadime Yanar’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına Alaşehir Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Ceylan, ilk olarak Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde oturan Hanım Gürel’i ziyaret kendisine akülü tekerlik sandalye hediye etti. Hanım Gürel, kendisine sağlanan destek ile hayatın sosyal akışı içerisinde yer bulacağını dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Hanım Gürel’in ardından Alaşehir Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Ceylan, Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan Fadime Yanar’ı ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye hediye etti.



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