Engelli vatandaşların hayatları Yunusemre’yle kolaylaşıyor

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşında yürüme engelli Osman Baştürk’ün akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Engelli gence akülü tekerlekli sandalyesi teslim edilirken; Osman Baştürk’ün anneannesi Feraye Baştürk, torununun yüzünü güldüren Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Feraye Baştürk duygularını, “Belediyeye akülü sandalye talebinde bulunmuştuk. Allah’a şükürler olsun belediyemiz duyarsız kalmadı. Torunum artık dışarı çıkabilecek. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den Allah razı olsun. Sayesinde torunumun yüzü güldü” sözleriyle anlattı. Kaynak Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Ali Şenocak’ın da yardımına koşan Yunusemre Belediyesi Şenocak’a tekerlekli sandalyesini teslim etti.