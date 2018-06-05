Engelli Yiğit’in yüzünü büyükşehir güldürdü

Ramazan ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine yapılan yardımın tarifsiz mutluluk yaşattığını belirten İsmail’in babası Serdar Yapışkan, “Başkanımız Cengiz Ergün bu mübarek günlerde bizim yüzümüzü güldürdü, Allah onun da yüzünü güldürsün” diye dua etti.

Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği projelerle toplumun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yine yüz güldüren bir çalışmaya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç ile birlikte, Salihli’de ikamet eden Yapışkan ailesinin konuğu oldu. Çocuklarının hayatını kolaylaştırmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran Serdar Yapışkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini görünce oldukça mutlu oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamları ve geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, “Başkanımız ve biz, her zaman yanınızdayız. İnşallah, bu akülü tekerlekli sandalye ile Yiğit, daha rahat dolaşma imkanı bulacaktır. Görmüş olduğu omurilik tedavisinde de ilerleme kaydedilmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.

Akülü tekerlekli sandalyesini ilk kez kullanan Yiğit’in gözlerindeki mutluluk ifadesi ise görülmeye değerdi. Kardeşi Azad’la birlikte tekerlekli sandalyesine oturan Yiğit Yapışkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Baba Serdar Yapışkan ve Anne Ceylan Yapışkan da, Ramazan ayında kendilerini sevindiren ve akülü tekerlekli sandalyeyi armağan eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e dualarını iletirken, “Öncelikle bize bu arabayı getiren sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde başkanımız bizim yüzümüzü güldürdü, Allah da onun yüzünü güldürsün. Böyle başkanımız oldukça inanıyorum ki bizim gibi ailelerin sırtı yere gelmeyecek” diye konuştu.