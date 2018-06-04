Engelli yolundaki engele ceza

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, engelli vatandaşların toplumsal hayatta rahatlıkla hareket edebilme imkanı bulabilmeleri için bu yollara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, vatandaşlara ve işletmelere duyarlılık çağrısı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli Selami Pazar’ın mağduriyetini gidererek, diğer engelli vatandaşların da mağduriyet yaşamasını engelledi. Görme engelli vatandaş Selami Pazar, geçtiğimiz günlerde evine giderken, bir işletmenin rehber yolu üzerine masa sandalye atması üzerine yolu kapanmış, masalara çarpması sonucu da müşteriler ile üzücü diyaloglar yaşamıştı. Bu sorunu dile getiren Selami Pazar’ın sesini duyan Manisa Büyükşehir Belediyesi gerekli müdahaleyi yaparak rehber yolunu işgal etmesinden dolayı işletmeye cezai işlem uyguladı, uyarılarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yaşanan olumsuzluk üzerine Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Adnan Kaya ve dernek üyesi Selami Pazar’ı ziyaret etti. Selami Pazarbaşından geçen üzücü olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olmasından dolayı teşekkürlerini ileterek, “Daire Başkanımız Aydoğan İra da buraya gelerek bize ziyarette bulundu. Bu bana ve bize verdiği değeri gösterir. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Dernek Başkanı Adnan Kaya ise, “Manisa’da bulunan engellilere karşı esnaflarımızın vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Arkadaşımız evine giderken işletmenin rehber yoluna atmış olduğu masa ve sandalyelere çarpmıştır. Müşteriler ile karşılıklı diyaloglar yaşanmıştır. Rehber yolunun üzerinde masa ve sandalye olmaması lazım. Bu konuyu belediyemize aktardık. Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra bize telefonla dönerek gerekli işlemin yapılacağını söyledi. Sadece gazimiz olarak değil, Manisa’daki görme engelli arkadaşlarımız bile Manisa Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi iletmemizi istedi. Biz de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın çektiklerini anlamak için gözlerinizi bir bağlayın bakalım ne kadar dayanabileceksiniz. Zabıta Daire Başkanımıza da ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra da yaşanan olumsuzluğun ardından yaptığı ziyarette, “Olayı dün haber aldım. Hafta sonları da çalıştığımız için bizim için fark etmiyor. Dernek Başkanımıza hemen ulaştık. İşletmeye de gerekli cezai işlemi uyguladık. Olayı araştırdığımızda işletmeden ziyade müşterilerle ilgili sıkıntı olduğunu gördük ancak işletmenin de kendi işletmesine sahip çıkması gerek. Bütün Manisa esnafına seslenmek istiyorum. Görme engelliler için yaptığımız rehber yolların kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Kapattıkları takdirde her seferinde bizleri karşılarında bulacaklardır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda denetimlerimiz sürüyor. İşletmeci de gerekli cezai işlemi gördü, inşallah tekrar böyle bir sorun yaşanmaz. Başkanımıza da her seferinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kendilerini ziyaret ettik, sohbet etme fırsatı bulduk” dedi.