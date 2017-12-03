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03 Aralık 2017 18:02

Engelliler gönüllerince günlerini kutladı

Manisa’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen programda engelliler gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Engelliler gönüllerince günlerini kutladı

03 Aralık 2017 18:02


Manisa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eğlence programı düzenlendi. Düzenlenen eğlencede engelliler hem hünerlerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi. Törene katılan protokol de engellilerle birlikte halay çekti. Programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Bu günlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız, yarınlarımızıda bu şekilde geçireceğimizin garantisini vermiyor. Engellilik; sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu anlayış ile Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak, engelli kardeşlerimizin, onlara canlarından can katan anne ve babalarının yanındayız ve yanlarında olamaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki birlikte, beraberlikte, sevgiyle, hoşrgörüyle, merhametle tüm engelleri aşabiliriz. Yeter ki yüreklerimizde engel olmasın” dedi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murak Konan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, engelli gençler ve ailelerin katıldı.




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