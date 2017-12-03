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03 Aralık 2017 18:26

Engelliler günü kutlandı

Manisa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Engelliler günü kutlandı

03 Aralık 2017 18:26


Manisa’da engelliler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa Cumhuriyet Meydanında Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunma töreninde engellileri Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mümtaz Kahya ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Murat Konan da yalnız bırakmadı. Manisa’da faaliyet gösteren çeşitli engelli derneklerinin katılımıyla düzenlenen törende anıta çelenkler sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda Manisa Altı Nokta Körler Derneği tarafından hazırlanan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği sergi açıldı. Sergi açılışı ardından Manisa Altı Nokta Körler Derneği üyesi Ramazan Göktaş’ın yaptığı tükenmez kalem resim sergisi gezildi. Protokol üyeleri daha sonra Manisa Otizm Derneği tarafından açılan ve bir otizmlinin günlük yaşamından kesitler sunan ‘Otizmlinin hangi yüzünü biliyorsunuz’ isimli karikatür sergisi gezildi.




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