Engellilerden bandolu yürüyüş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hamidiye Camisi önünde ellerinde “Engelsiz bir hayat istiyoruz”, “Her insan engelli adayıdır”, “Sevginizle engelleri aşacağım”, “Engellilere saygı, insanlığa saygıdır”, “Ayrımcılık istemiyoruz”, “Biz engelliyiz, engelsizsiniz” gibi yazılı dövizlerle istasyon mevkiine kadar yürüdü.

Bando takımının eşlik ettiği yürüyüşe Sevgi Yolundaki esnaflar ve vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşe ise Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Engelli dernekleri, rehabilitasyon merkezleri ile engeliler ve aileleri katıldı.

Yapılan yürüyüşün amacının toplumda farkındalık yaratmak olduğuna vurgu yapan Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yavuz, “Salihli, halkı, gençleri, sivil toplum kuruluşları, dernekleri ile bugün çok güzel bir duyarlılık gösterdi” dedi.

Merkez Müdürü Yavuz, “Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, üzerinde yaşadığımız dünya aynıysa, sahip olduğumuz haklarda aynıdır. Bu hakların eşit bölüşümü için engellilere empati göstermeliyiz. Duyarlılık göstermeliyiz. Bunun güzel bir örneğini Salihli halkı bu yürüyüşte gösterdi ve çok mutluyuz. Umuyorum Salihli, engelliler için bu duyarlılık ve yaklaşımla yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Daha güzel ve engelsiz günlerde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu. Merkez Müdürü Yavuz, farkındalık etkinliğine katılan tüm herkese teşekkür etti.