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05 Temmuz 2017 13:35

Engellilere umut oluyorlar

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına birçok çalışma yürüten, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaşayan 10 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye, 1 kişiye tekerlekli sandalye ve 3 kişiye de akü tahsis etti.

Engellilere umut oluyorlar

05 Temmuz 2017 13:35


Hepimiz birer engelli adayıyız anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü ve tekerlekli sandalye yardımlarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinden 10 kişiye akülü tekerlekli sandalye, 1 kişiye tekerlekli sandalye ve 3 vatandaşa da akü tahsis edildi. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen teslim törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Aykurt ve yetkililer katıldı. Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, “Sizlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün selamlarını getirdim. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli bireylerimizin sosyal hayatın içinde yer almasını sağlamak kadar güzel bir mutluluk yoktur. İyi günlerde kullanın, bugün burada yakınları bulunan engelli vatandaşlarımıza da selamlarımızı iletin. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal projeleri hayata geçirerek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak adına çalışıyoruz” dedi. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Aykurt ise, akülü sandalye ve sosyal yardımların il genelinde de devam edeceğini belirtti.


Akülü ve tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar ise, “Cengiz Başkan umudumuz, ışığımız oldu. Allah ondan razı olsun” diyerek duygularını ifade ettiler.




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