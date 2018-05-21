Engellileri anlamak için kampüste gözleri kapalı yürüdüler

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yıl sonu farkındalık etkinliği düzenledi. Engellilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu girişinde toplanan öğrenciler gözlerini siyah kurdeleler ile kapatarak, kampüste dolaştı. Gözleri kapalı yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, zaman zaman düşme tehlikesi de atlattı. Öğrenciler, daha sonra tekerlekli sandalye de kullanarak empati yaptı. MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özge Göbel, yıl sonu farkındalık etkinliği kapsamında engelli bireylerin günlük yaşamdaki sorunlarına dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Göbel, insanların engellilere her alanda destek vermesi gerektiğini de vurgu yaptı.

Engelli milli sporcular ve yazarlar Manisa CBÜ öğrencileriyle buluştu

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, etkinlik kapsamında engelli milli sporcular ve yazarları da üniversiteli gençler ile bir araya getirdi. MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından CBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin işaret dili ile okuduğu İstiklal Marşı sonrası başladı. Programa, MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Turan Gündüz, MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özge Göbel, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, uzman psikolog İlknur Peder, yaşam koçu-yazar Gurur Göç, görme engelli yaşam koçu Mehmet Göktaş ve öğrenciler katıldı. Engelli psikolog-yazar İlknur Peder, öğrencilerle paylaştığı hayat hikayesinde yaşadığı zorlukları ve o zorlukların nasıl üstesinden geldiğini anlattı. Peder, iki kolu ve bir bacağı bulunmamasına rağmen üniversite eğitimini tamamlayarak, hayalindeki mesleğine ulaştığını söyledi. Başarı merdivenini tırmanırken verdiği mücadeleyi de aktaran Peder, öğrencilere hayata umutla bakmaları tavsiyesinde bulundu.

Tar sendromu hastalığı sebebiyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan milli yüzücü Sefa Yurtkölesi de, kendisine ‘Hayatta yapamazsın’ dedikleri söze inat başardığını söyledi. Yurtkölesi, hayali ve inancı olmayan insanların kesinlikle başarılı olamayacağını ve başarı için hayallerden vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Yurtkölesi, başarılı hikayelerini tırmanırken her zaman yanında olan başta annesi Zeynep Yurtkölesi olmak üzere ailesine teşekkür etti.

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Turan Gündüz konuşmaların ardından milli sporcu ve yazarlara plaket takdim etti.