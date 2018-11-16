Engellilerin imdadına meslek liseliler yetişti

‘Hem meslek hem destek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eskiyen ve kullanılamaz durumdaki tekerlekli sandalyeleri ücretsiz yenileyerek ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen ‘Hem meslek hem destek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında tekerlekli sandalyeleri kullanılamaz hale gelen ve ihtiyaç sahibi olan engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleri kullanılır hale getiriliyor. Yedek parçaların çoğu bulunmayan tekerlekli sandalyeler okulun imkanlarıyla öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle yeniden yapılarak zor durumdaki engelli vatandaşların da yüzlerinin gülmesi sağlanıyor. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, tekerlekli sandalyenin tamir ve onarımından hiçbir ücret alınmadığını ve kimsenin de geri çevrilmediğini söyledi.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü Hazır Kaynakçılık öğrencisi Alperen Önder, tekerlekli sandalyenin kendilerine geldiğinde birçok işlevi yerine getiremez halde olduğunu ve öğretmenlerinin önderliği yaklaşık 2 buçuk saat içinde yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi.

"Sosyal sorumluluk projeleri devam edecek"

Bir ihtiyaç sahibi engelliye ait olan tekerlekli sandalyeyi okula getiren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında engelli vatandaşlarımızın kullanmış olduğu tekerlekli sandalyelerin bazı parçaları eksikti. Hayırsever vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu konuya vakıf olduk. Daha sonra biomedikalci tanıdıklarımız sayesinde bazı parçalarını giderebildik ama tamamının yedek parçaları yoktu. Bu konuda da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Müdürü Ömer Bozoğlu'ndan yardım istedik. Onlar da atölyelerinde öğrencilerine hem meslek hem destek projesi kapsamında bu yedek parçaların üretimini tamamladılar. Bugün tekerlekli sandalyemizin parçaları tamamlandığı için tekrar ihtiyaç sahibine verilmek üzere hazır hale getirildi. Kendilerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bütün çalışmalarımızı diğer meslek liselerimizi de işin içine katarak yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

Yapılan işin bir erdemlilik hareketinin de başlangıcı olduğunu vurgulayan Koç şunları söyledi:

"'Hem meslek hem destek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında amaçlanan hedef, öğrencilerimizin el becerilerini artırmak için okullarımızdaki atölyelerin halkla buluşmasını sağlamak hem diğer başka okullarımızda tamirat ve tadilat bütçesi olmayan bazı kalemlerde devletimizin yapmış olduğu çalışmaları tamamlayıcı bir proje. Burada önemli olan mesleki eğitimde kaliteyi yükseltmek için öğrencilerimizin el becerisi imkanını sahada uygulamasını sağlamak. Bu alanlardan bir tanesi de biomedikal alanı. Güzel bir proje, hem de çocuklarımızın ileriki yaşantısında da engelli vatandaşlarımıza duyarlı olması adına bir algı oluşmasını sağlamış oldu. Maksat, mesleki ve teknik eğitimde erdemlilik oluşmasını da sağlamaktı. Bu erdemlilik hareketi de başlangıçtır. İnşallah bundan sonra diğer bütün öğrencilerimize de örnek olacaktır.”

“Her zaman bu tür projelerin yanındayız”

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında okula eksik parçaları bulunan bir tekerlekli sandalye getirdiğini kaydeden Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu, "Müdürüm tekerlekli sandalye için ne yapabiliriz diye sordu ben de atölye öğretmenlerimle görüştüm ve bu konuda yardımcı olabileceğimizi söyledim. Arkadaşlarım da bu konuda yardımcı oldular ve Makine ve Metal Teknolojisi Atölyelerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizle birlikte sandalyenin üzerindeki eksik kısımları tamamladılar ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek hale sağlam bir şekilde getirdik. Bize bu konularda parça gelir ve bizden talep olursa biz bu parçaların hepsini Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yapmaya muktediriz. Deneyimli arkadaşlarımız var, atölyelerimiz o konuda çok uygun. Her zaman bu tür projelerin yanındayız.” diyerek tekerlekli sandalyenin tamir ve onarımından hiçbir ücret alınmadığını ve kimsenin de geri çevrilmediğini sözlerine ekledi.