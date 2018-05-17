Engellilerin yüzü büyükşehirle güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı’da 3, Akhisar’da ise 7 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olarak sosyal belediyecilik anlamında da görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Engelli vatandaşların toplumsal hayata daha kolay adapte olmaları için il genelinde sürdürülen akülü elektrikli sandalyeleri bu kez Saruhanlı ve Akhisar’daki vatandaşlara hediye etti. Engelli vatandaşlara sandalyeleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu teslim etti.

İlk durak Saruhanlı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ilk olarak Saruhanlı Koordinatörlüğüne ziyarette bulundu. Burada bir süre Saruhanlı Koordinatörü Aybars Özbilgin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar ile görüş alışverişinde bulunan Genç ve Ustamehmetoğlu daha sonra ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalyelerini hediye etti. Şerif Göksel, Erol Satar ve Gülüzar Erdoğan’a akülü tekerlekli sandalyelerini iyi günlerde kullanmaları temennisinde bulunan Mustafa Genç, “Saruhanlı’da mahallelerdeki engelli vatandaşlarımızın müracaatları üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi gerekli araştırmaları yaparak hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını sizlere iletiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi her zaman vatandaşlarımızın yanında. Bu vatandaşımızı hizmet anlamında değil, sosyal belediyecilik anlamında da evlerinde, işyerlerinde mutlu etmeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

İkinci durak Akhisar oldu

Saruhanlı’da akülü tekerlekli sandalyelerin tesliminin ardından Mustafa Genç ve Nursel Ustamehmetoğlu Akhisar’a geçti. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen törene katılan Genç ve Ustamehmetoğlu, burada da 7 engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. İtfaiye Amirliği bahçesinde düzenlenen ve Akhisar Koordinatörü Sezgin Gazi’nin de hazır bulunduğu törende Muhterem Ay, Tunç Ölçüm, Gamze Kenan, Ufuk Kulfalı, Hatice Kocaman, İsmail Topal ve Hatice Davulcu’ya akülü tekerlekli sandalyelerinin teslimi yapıldı. Genç ve Ustamehmetoğlu burada vatandaşlarla birebir ilgilenirken, verilen akülü tekerlekli sandalyelerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından açıklamada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Geçtiğimiz günlerde merkezde 4 ailemizi sevindirmeye çalıştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün onayları ile Manisa’daki yaşam standardını yükseltmek, mahallelerinde daha kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla akülü tekerlekli sandalye dağıtımını yapıyoruz. Gelerek kendimiz dağıtıyoruz. Nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Onlarda bir yandan seviniyorlar. Çünkü hayatı biraz daha fazla yaşayacaklar. Teyzem şimdi hiç eve girmeyeceğim sokaklarda dolaşacağım diyor. Her biri de Başkan Ergün’e dua ediyorlar. Burada da 7 vatandaşımıza sandalyelerini hediye ettik. Vatandaşlarımız çok memnun” diye konuştu.