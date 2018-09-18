Er meydanının yiğitleri Yuntdağı'nda buluşacak

Yunusemre Belediyesi'nin tarafından düzenlenen organizasyonla 23 Eylül Pazar günü Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanında yağlı güreş festivali düzenlenecek.

Yunusemre Belediyesi, ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 3.sü 23 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanında düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali güreşseverleri Yunusemre'de buluşturacak. 32'si başpehlivan olmak üzere 400 pehlivan festivalde kıspet kuşanacak. Orhan Okulu, Recep Kara, Ali Gürbüz gibi ünlü başpehlivanların katılacağı festivalin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 22 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşüyle güreşseverleri büyük organizasyona davet edeceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Park Kafe'de tanıtım toplantısı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Çerçi, güreş tutkunlarını festivale davet etti. Belediye Başkanı Çerçi konuşmasında, “Spora ve sporculara her zaman destek veriyoruz. Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz başlıyor. 22 Eylül'de geniş bir katılımla kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Güreş düzenleyen yaklaşık 50 belediyeden oluşan birliğimizin de meclis toplantısını ilçemizde gerçekleştireceğiz. Ertesi gün Ortaköy Mesire Alanında saat 10.00'da güreşlerimiz başlayacak. Geçtiğimiz hafta Ankara'da temaslarda bulunarak devlet büyüklerimizi festivalimize davet ettik. Yağlı güreş bizim ata sporumuz. Halkımızın bu spora ilgisi büyük. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz organizasyona 20 binin üzerinde katılım oldu. Amacımız gençlerimize bu sporu sevdirmek. Tabi bunun için yalnızca organizasyon yetmiyor. Tesis yapmak gerekiyor. Ortaköy'de bunu yaptık. Çok küçük bir kısım kaldı. Tüm çalışmalar tamamlandığında bu alan Türkiye'de ilk üçe girecek. Alanı kendi imkanlarımızla, gücümüzle yapıyoruz. Güzel bir tesis ortaya çıktı. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük organizasyonumuza bekliyoruz. Tabi bu bir ekip işi. Organizasyonda emeği olan tüm arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl en az 30 bin vatandaşımızın katılımını bekliyoruz. Girişlerimiz ücretsiz. 13 kategoride 400'ün üzerinde güreşçimizi ağırlayacağız” diye konuştu.

Ata sporu güreşin önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ise, “Yunusemre Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanı olmasına rağmen birçok büyükşehir belediye başkanından daha çok çalışıyor. Bu sporun gençlerimize aşılanması, ulusal sporcularımızın Manisa'ya gelmesi, turizm açısından da önem arz ediyor. Manisa'nın eksikliklerinden birisi olan geleneksel bir organizasyonu hayata geçiren, gece gündüz çalışan başkanımız başta olmak üzere gençlik kolları başkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile halkımızı güreş festivaline davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de iki dönem birlikte görev yaptığı Başkan Çerçi'nin hizmetleriyle vatandaşın takdirini topladığını kaydetti. Yağlı güreş organizasyonunun önemine dikkat çeken Bilen konuşmasında, “Başkanımızı yakından tanıyorum. 2 dönem birlikte görev yaptık. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Güzel bir geleneğimizi yaşatma gayretiyle yola çıktı. Güzel bir spor dalımız. Gençlerimizde bu heyecanı gördükçe ne büyük bir eksikliğin giderildiğini görmüş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında belediye bahçesinde festivalde coşkuyu arttıracak davulcu ve cazgırların performanslarını izleyen Başkan Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş ile harmandalı oynadı. Belediye Başkanı komite üyeleri, davetliler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası İşadamı İsmail Aydın, Başpehlivan Ali Gökçen, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur, Şaver Yüksel, Can Mercül ve basın mensupları katıldı.