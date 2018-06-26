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26 Haziran 2018 15:18

Erdelli ve Sarıçalı mahallelerinden Başkan Ergün’e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar’ın Erdelli ile Sarıçalı mahallelerinde hayata geçirdiği hizmetlerle takdir topladı.

Erdelli ve Sarıçalı mahallelerinden Başkan Ergün’e teşekkür

26 Haziran 2018 15:18

Mahalle muhtarları da hizmetler için Başkan Ergün’e teşekkür ederek, 3 yıl içerisinde bütün sıkıntılarından kurtulduklarını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü hizmet ve yatırımlar ile vatandaşların takdirini topluyor. Manisa il genelinde olduğu gibi Akhisar ilçesine bağlı Erdelli ve Sarıçalı mahallelerinde de dere ıslah ve temizlik çalışmalarından içme suyu arıtma tesisine, depo yenilemelerinden kilit parke taş döşenmesine kadar birçok hizmet mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle muhtarları da yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, mahallelerinin 3 yıl içerisinde 100 yıllık hizmet aldığını belirttiler.


Sarıçalı Mahalle Muhtarı Ünal Adeş yapılan hizmetlerle ilgili şunları söyledi: “Mahallemizin suyu içilmez durumdaydı. MASKİ, mahallemize arıtma tesisi kurarak suyumuzu içilebilir duruma getirdi. Depomuza giden hatları baştan aşağıya yeniledi. Yollarımıza 10 bin metrekare kilit parke taş döşendi. Köyümüzün üst kısımlarından yağmur suları taşkına neden oluyordu. Islah çalışması yapılarak bu sorundan da kurtulduk. Mahallemizin merkezindeki köprüde tıkanıklık oluyordu. Sağ olsun MASKİ çalışmayı başlattı. Bu sıkıntımız da yakın zamanda ortadan kalkacak. Camimizin aydınlatması yapıldı. Mezarlığımızın bakımı düzenli yapılmaktadır. Haftada 2 kere ilaçlama yapılıyor. Saat başı otobüslerimiz kalkıyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Mahalle sakinleri de başkanımızdan çok memnun. 3 yıl içerisinde 100 yıllık hizmeti başkanımız sayesinde gördük”


Erdelli Mahalle Muhtarı Ahmet Günhan ise mahallenin kurulduğu günden itibaren almadığı hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sayesinde aldığını belirterek, “Mahallemizde kilit parke taşı döşenmeyen yer kalmadı. Kötü durumda olan bir deremiz vardı. Şimdiye kadar birçok kişi yapılacağını söyledi ama hiç yapılmadı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz sayesinde ıslah ve korkuluk yapıldı. Deremiz çok güzel oldu. Mezarlığımızın bakımları düzenli yapılıyor. Otobüslerimiz, saati saatine geliyor. İlaçlamamız düzenli olarak yapılıyor. Mahallemize gelen bu hizmetlerin hiçbiri şimdiye kadar yapılmamıştı. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ediyorum” dedi.




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