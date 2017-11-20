Erdoğan’dan Manisa teşkilatına seçim mesajı

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. AK Parti Aydın İl Başkanının belirlenmesi vesilesiyle il koordinatörü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden Baybatur, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme yaptı. Teşkilat kongreleri ve yerel seçimler öncesi Manisa’nın konuşulduğu görüşmede 2019’u işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirle bütünleşmiş, senfonik bir çalışma sergileyecek, her biri kendisi adaymış gibi çalışacak teşkilatların oluşmasının önemine vurgu yaptı. Yaklaşık 2 hafta önce Manisa’ya yaptığı ziyarette gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini sevgiyle bağırlarına basan Manisalılara teşekkür ederek selamlarını iletti.