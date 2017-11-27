Erik ağacı çiçek açıp meyve verdi

Sarıgöl’ün Mimar Sinan Mahallesi Söylemez Caddesi’ndeki evinin bahçesindeki erik ağacının bu yıl ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini gören 46 yaşındaki Sabri Yılmaz ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ve çok şaşırdığını söyledi. Ilık havaya aldanan ve tekrar ürün vermeye başlayan erik ağacının çevrede de merak konusu olduğunu belirten Sabri Yılmaz, "Evimin bahçesinde on yıl önce erik diktim. İlk kez bu yıl ikinci kez çiçek açtı ve tekrar erik vermeye başladı. Ben bile hayret ettim, görenler de inanamadı" dedi.

Erik ağacının tekrar ürün vermesini değerlendiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise "Bölgemizde yeterli soğuklar henüz başlamadı. Hava sıcaklıkları ortalama gündüz 14-15, geceleri de 2 derece civarında gerçekleşiyor. Bu havalarda meyve ağaçlarının gövdelerinden sular çekilmediğinden ılık havalara aldanan badem, erik türü meyve ağaçları zaman zaman ikinci ürün vermekte ancak üzerinde az sayıda meyve oluyor. Ağaçlar da havaya aldanıyor" şeklinde konuştu.