Lig ekiplerinden Manisapor’un Teknik Direktörü Erkan Arslan, yönetimin kendilerini hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalıştığını belirterek, bu sene takımın layık olduğunu yer bitirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Lig’in Ligin ilk maçında Sarıyer’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Manisaspor, bu hafta Hacettepespor ile 8 Eylül Cumartesi, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Manisaspor, Hacettepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Tarık Almış Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ana bölümünde 5-2 top yapan Manisaspor, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından antrenmanı tamamladı. Antrenmanın ardından Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erkan Aslan: "Bu takımı layık oluğu yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız"

Aslan, çok genç bir takımla lige başladıklarını belirterek, “Bu çocuklara inanmayan çok insan vardı. Bu hafta ilk lig maçımızda 2-1 kaybetmemize rağmen çocuklarımız ilerisi için çok güzel sinyaller verdi. En az 4-5 net pozisyonumuz ve verilmeyen penaltımız var. Yani kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Skor üzerinde çok durmuyoruz. Genç bir takımız ve çocuklarımız çok çabuk demoralize olabiliyor. Geçen sene ile aramızda çok fark var. Şapkalarını önlerine koyarak düşünmeye başladılar. Maçtan hemen sonra ağlayanlar, kendini kahredenler. Gerçekten bu bize umut veriyor. Bu çocuklarımız Manisaspor’u hak ettiği yere getirecek diye düşünüyorum. Dezavantajlarımız var. Biz bu sene bunları avantaja çevirip bu takımı layık oluğu yerde bitirmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"Yönetim bizi hiç bir şeyden mahrum etmemeye çalışıyorlar"

İlk hedeflerinin Manisaspor’u hak ettiği yere getirmek olduğunu kaydeden Aslan, şöyle devam etti:

“Manisaspor’da yönetim değişti. Çok büyük zorluklarla mücadele ediyorlar. Bizi hiç bir şeyden mahrum etmemeye çalışıyorlar. Çok genç bir takım var elimizde. Geçen seneden kalan 8-10 oyuncumuz vardı. Biz alt yapı U19 takımımızdan buraya takviye yaptık. Güzel bir kaynaşma var ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Biz her şeye hazırız. Hiçbir şeyin arkasına sığınmıyoruz. Bir bahanemiz yok. İlk hedefimiz burayı tekrardan bir aile ortamına getirerek, bu takımı hak ettiği yere getirmek. Manisaspor’un yeri buralar değil. Bunu da el birliği ile açacağımızı düşünüyorum.”

Altan Çakıcı: "Yasak gençlerimiz için çok iyi oldu"

Manisaspor Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı ise transfer yasağında büyük mücadele verdiklerini ve en son 4 futbolcuya kadar indirdiklerini söyledi. Çakıcı, “Manisaspor olarak geçmiş dönemden kalan birçok problemlerden sonra transfer yasağını kaldıramadık. 4 futbolcuya kaldı. Metin Yüksel, Bahattin Köse, Ufuk Budak ve Slavko Peroviç kaldırmayınca, transfer yasağını kaldıramadık. Bizde bir plan yaptık. Yasak gençlerimiz için çok iyi oldu. Transfer yasağını açmamız bu gençlerimizin önünü tıkamak olacaktı. Bu yıl hedefimiz ligde kalarak, önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak. Gençlerimize bu konuda güveniyoruz” diye konuştu.