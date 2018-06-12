İYİ Parti Manisa Milletvekili Hasan Eryılmaz, Muradiye Mahallesi’nde partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Eryılmaz, çiftçilerin sorunları üzerine yoğunlaştı. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener öncülüğünde hayata geçirecekleri tarımda dönüşüm ve verimlilik stratejisi ile çiftçinin gelir ve refah düzeyinin yükseleceğini kaydeden Eryılmaz, çiftçilerin mazotu yüzde 50 indirimli kullanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

“Çiftçinin vergi muafiyet oranları genişleyecek”

Tarımda ölçek verimliliğinde yıllık ortalama en az yüzde 5 reel artış sağlamayı ve kırsalda tarım istihdamını artırmayı hedeflediklerinin müjdesini veren Eryılmaz, “Tarımsal AR-GE’yi teşvik edeceğiz, Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü kuracağız. Toprak ve suyun tarımsal üretimin ve veriminin artırmasını hedefleyen AR-GE projelerini finanse edeceğiz. Tarımdaki verimliliği ve etkinliği artırabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çiftçinin gelir ve refah düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri kuracağız. İşletme toplulaştırmasını içeren bölge ve kooperatif temelli üretim ve caret modeli geliştireceğiz ve destekleyeceğiz. Bu model, uygulamaya geçene kadar küçük çiftçinin vergi muafiyet oranlarını genişleteceğiz. Tarımsal Üretim ve Ticaret Kurumu Başkanlığı kuracağız” diye konuştu.

“Çiftçiler mazotu yüzde 50 indirimli kullanacak"

Eryılmaz, çiftçilerin mazotu yüzde 50 indirimli kullanmasını sağlayacaklarını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Çiftçi Çağrı Merkezi kuracağız. Çiftçilerimizin, bitkisel üretim ve hayvancılık ile ilgili problemlerine cevap vereceğiz, uzmanların hizmet verdiği bir çağrı merkezi kuracağız. Bu merkezi; tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgilendirme, tarımsal üretim destekleri, tarımsal yatırım ve hibe destekleri, meteorolojik veriler, tarımsal girdi ürün bilgilendirme ve 2B arazi hukuku gibi konularda çiftçilerimizin sorularına yanıt verecek şekilde oluşturacağız. Sulama birliklerine su kullanım hakkı iade edeceğiz. Çiftçimizin tarımsal sulama suyunun kullanım hakkının özelleştirilerek Sulama Birlikleri’ni tasfiye eden kanun maddelerini iptal edeceğiz, su kullanım haklarını çiftçilerimize iade edeceğiz.”

“Borçlar faizsiz bir şekilde yapılandırılacak"

Türkiye’yi Tarım Havzasına dönüştüreceklerine de değinen Eryılmaz, “Borç yükü altında bunalan çiftçilerimizin borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız ve uzun vadeye yayacağız. Ürün borsalarını etkinleştireceğiz. Ürün pazarlanmasında ve ürün fiyatlarının oluşmasında önemli işlevi olan ürün borsalarını destekleyerek etkinlik kazandıracağız. Organize Hayvancılık Bölgelerini yeniden düzenleyeceğiz ve hayvancılıkta işletme toplulaştırması yapacağız. Bu uygulama kapsamında, devletin gözetimi ve desteği ile mera ve yem bitkileri ekim alanları etrafında hayvancılık işletmelerinin toplulaştırılması sağlanarak, küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacağız. Türkiye’yi et ve ürünleri üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline gereceğiz, ithal et sorununu çözeceğiz” dedi.