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11 Mayıs 2018 17:14

Eryılmaz, "Hayvanlara yapılan her türlü vahşice muameleye hapis cezası getirilmeli"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hayvan hakları ile ilgili verdiği hukuki yaptırım sözü Hayvan Hakları Savunucuları Dernekleri tarafından olumlu karşılandı.

Eryılmaz,

11 Mayıs 2018 17:14

İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, hayvanlara yapılan her türlü vahşice muameleye hapis cezası getirilmesi gerektiğini söyledi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayvan hakları ile ilgili hukuki yaptırım sözü verdi. Hayvan hakları için hazırlanan bildiriye imza atan Akşener’in yaptırım sözü Hayvan Hakları Savunucuları Dernekleri tarafından olumlu karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Manisa Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası eski Başkanı ve İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, hayvan haklarının korunması, insanların can dostlarının ortak yaşamda hak ettikleri gibi yer alabilmeleri için yasal düzenleme çağrısında bulundu.


Türkiye’de son bir yılda 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkının gasp edildiğine dikkat çeken Eryılmaz, hayvanlara yapılan her türlü vahşice muameleye hapis cezası getirilmesi gerektiğini savundu. Eryılmaz, yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle hayvanlara yönelik suçların cezasız kalmaması için çalışmalar yapacaklarını ve İYİ Parti olarak hayvan haklarının savunuculuğunu üstleneceklerini kaydetti.




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