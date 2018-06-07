24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. 24 Haziran’da yapılacak seçimde, seçim bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren 27’nci dönem İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, vatandaştan destek isterken, aynı zamanda plan ve projeleri hakkında bilgi verdi. Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasinin şaha kalkacağını belirtti. Türkiye’yi bu ihtiras ağından kadınların kurtaracağına dikkat çeken Eryılmaz, İYİ Parti iktidarıyla kadınların yasam tarzını teminat altına alacaklarını kaydetti.

“Her türlü şiddet ve baskıyı engelleyeceğiz"

Kadına yonelik her turlu siddet ve baskıyı engelleyeceklerini ifade eden Eryılmaz, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önce Türk kadınına duyduğu inanç ve güveni ortaya koymaktadır. 1934 yılına baktığımızda kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren 28 tane ülke var ve sadece 17’sinde bu hak kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 11 yıl sonra kadınlarına erkekleriyle beraber karar mekanizmalarında yer alma hakkını vererek gerçekten çok büyük bir adım atmış ve Türk kadınına verdiği değeri ortaya koymuştur. Mecliste yüzde 4.6 gibi bir oranla 18 kadın milletvekili vardı. Bu sayıyla o dönemde dünyada ikinciydik. Fakat şu anda yüzde 14.7 temsil oranı ile maalesef dünyada 133’üncü sıradayız” dedi.

"Kadınlara yeni haklar tanınacak"

Tarımda sigortasız çalışan 18 - 40 yaş grubu kadınları, sosyal güvenlik kapsamına alarak, sigorta pirimlerini ilk 5 yıl karşılayacaklarının sözünü veren Eryılmaz, “İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuracağız. Doğumdan sonra ilk defa sigortalı olan kadınların doğum yaptıkları tarih itibariyle SGK pirimi borçlanmalarına imkan sağlayacağız. Bu konudaki mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. Kadın girişimciliği teşvik edeceğiz. Yeni faaliyete başlayacak olan kadın girişimciler için 3 yıl süre ile gelir vergisi oranında 3 puan indirim uygulayacağız. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için, yöre ihtiyaçlarına göre beceri kursları düzenleyerek, yöresel ürünlerin pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanarak, kadınları üretime yönlendireceğiz. Bakım hizmeti veren kadınları sosyal güvenlik kapsamına alacağız. Kadınlarımızın iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk ve aile büyüklerinin bakımı için ayrılan sosyal yardım kaynaklarını iki katına çıkaracağız. Bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin, iş hayatından kopmalarını ve iş gücü kaybını engellemek, iş gücüne katılım oranlarını ve gelir düzeylerini artırabilmek için esnek çalışma saatleri ve prim ödemesi uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu annelere yönelik iş garantili mesleki eğitim programları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Şiddete karşı sıfır tolerans

Kadına yonelik şiddete karşılık sıfır tolerans anlayışıyla mucadele edeceklerini ifade eden Eryılmaz, kadın cinayetlerinde ’Iyi hal indirimi uygulamasını’ derhal kaldıracaklarını dile getirerek şunları söyledi: "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. ’Sucların Onlenmesine Dair Kanun’ cıkarılarak onleyici kollugu guclendirecegiz ve ozellikle aile ici siddet, kadın cinayetleri, cinsel istismar, cinsiyet ayrımcılıgı, uyusturucu temini, cocuk istismarı basta olmak uzere toplum vicdanını yaralayan suclar icin onleyici ve ıslah edici ozel tedbirler alacagız. Sokaklarımızın kadın kahkahalarıyla ve çocuk gülüşleriyle dolacağı günler için, Türkiye’yi daha huzurlu ve mutlu günlere götürmek için, tüm kadınlarımızın babalarına ve kardeşlerine, eşlerine ve oğullarına, arkadaşlarına ve dostlarına İYİ Parti’ye destek vermeye davet etmelerini istiyorum.”