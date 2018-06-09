Eryılmaz, Manisalıları Akşener’in mitingine davet etti

Manisa’ya kısa bir süre önce partisinin il başkanlığı binasının açılışı için gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 10 Haziran Pazar günü gerçekleştireceği miting ile ikinci kez Manisalılarla buluşacak. Akşener, Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda saat 15.00’da vatandaşlara hitap edecek. İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, yaptığı açıklama ile vatandaşları mitinge davet etti. Eryılmaz, 24 Haziran seçimleri sonrası vatandaşın ekonomik sıkıntılarının da sonunun geleceğini söyledi. Eryılmaz, şöyle konuştu: “Artık yüzümüzü güneşe dönme vaktimiz geldi. Bunun için genel başkanımız Akşener öncülüğünde gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Türkiye’de umut olarak doğan iyiler hareketinin öncüsü olan Meral Akşener, seçim kararı alınmasının ardından sahaya indi. Milletimizden büyük teveccüh gören İYİ Parti, içeride ve dışarıda kimseyle kavga etmeye değil, herkesle barış içerisinde adaletin hüküm sürdüğü israfın son bulduğu, ülke zenginliklerinin yandaşlara peşkeş çekilmediği, aksine milletimiz ile paylaşıldığı bir Türkiye’ye kavuşmak için yola çıkmıştır. Gerek Manisa’da, gerekse ülkemizin tamamında milletimizin İYİ Parti’ye göstermiş olduğu teveccüh sandıklara yansıyacak ve ülkemiz rahat bir nefes alacaktır. Bu nedenle tüm Manisalıları vatandaşların mitinge davet ediyorum” dedi.