Eryılmaz, milletvekili aday adaylığını duyurdu

sıra milletvekili adayı olan Hasan Eryılmaz, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti’den Manisa milletvekili aday adaylığını açıkladı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, Manisa’da bir restoranda düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını resmen duyurdu. Manisa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantıya, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Enöz, Şehzadeler İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı, Manisa Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ertuğrul Aytaç ve basın mensupları katıldı. Toplantıda Deniz Alya Eryılmaz da hazır bulunarak eşi Hasan Eryılmaz’a destek oldu.

Eryılmaz, yaptığı açıklama ile 24 Haziran’da yapılacak olan seçim sürecinin hızla ilerlemekte olduğunu belirterek, milli irade sözünü ağzından düşürmeyenlerin baskın seçimle İYİ Parti’yi seçime sokmama tuzaklarının boşa çıktığını söyledi. Eryılmaz, "Türk milletinin yıllardır umutla beklediği adaleti, demokrasiyi, ekonomik refahı ve kardeşliği yeniden tesis edecek iyiler milletin huzurundadır. Milletin artık umudu kestiği, ummadığı bir anda milletin bağrından evladı fatihan Meral Akşener çıkagelmiştir" dedi.

Ülkenin ekonomik kriz sürecinden geçtiğini ve ülke geleceği için kavga ve kutuplaşmanın artık geride kalması gerektiğini ifade eden Eryılmaz, “Ekonomik kriz insanlarımızın belini bükmüş durumda. Dolar almış başını gitmiş. Saman ithal, et ithal, mercimek ithal, kalem ithal, telefon ithal ama bir iddia var ki; iktidar yerli ve millli olduğundan ısrar ediyor. 70 milyar dolarlık sizden önceden gelen tüm hükümetlerin yaptığı üretime yönelik tesisleri sattınız. Allah aşkına söylesinler. Hangi fabrikayı yaptılar? Milletimiz yorgun, milletimiz üzgün. Türk milletinin umutla beklediği adaleti, demokrasiyi, güçlü parlementer sistemi, ekonomik refahı, kardeşliği, onurlu ve akılcı dış politikayı yeniden tesis etmek için iyiler milletin huzurundadır. Bürokrasideki, sivil toplum kuruluşlarındaki ve 38 yıllık hayatımdaki tecrübelerimi genel başkanımız sayın Meral Akşener’in ’Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer’ sözünden feyz alarak 24 Haziran’da yapılacak 27. dönem milletvekili seçimlerinde iyilerin safında, İYİ Parti’de, güçlü bir Manisa ve güçlü bir Türkiye için milletvekili aday adaylığımı sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceki seçimlerde Manisa için kendi adımıza en yüksek noktaya koyduğumuz profesyonel seçim çalışması çıtasını daha da yukarılara çıkararak gidilmedik kapı, devletini ve milletini seven hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun herkesimi kucaklayarak, büyüyerek dokunmadık el, temas etmediğimiz göz kalmayacağının sözünü vererek, ’Türkiye İYİ olacak’ sözleriyle hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.