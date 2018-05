sıra Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, Türkiye’de izlenen ithalata dayalı tarım politikaları ile tarımın dibe vurduğunu öne sürerek İYİ Parti’nin tarım politikalarıyla, Türkiye’nin yeniden tarım ülkesi olacağını söyledi.

sıra Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, Türkiye’nin tarım politikasını eleştirdi. Eryılmaz, ‘Milli tarım’ diyerek yola çıkan iktidarın izlediği ithalata dayalı politikalar yüzünden Türkiye’de tarımın dibe vurduğunu iddia etti.

6 bin 609 çiftçiye icra uygulandı

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl borçlarını ödeyemediği için 6 bin 609 çiftçiye icra uygulandığını ifade eden Eryılmaz, İYİ Parti’nin tarım politikaları ile ülkenin yeniden tarım ülkesi olacağını dile getirerek, “Bugün Turgutlu ilçemize baktığımızda erik üreticisin emeğinin karşılığını alamadığını görüyoruz. Fiyat dengesizliği sebebiyle fiyatı düşen erikler hayvanlara yem oluyor. Türkiye’nin çekirdeksiz üzüm ambarı olarak bilinen Manisa ovasında Alaşehir, Saruhanlı ve Sarıgöl’de üzüm üreticileri her yıl girdi maliyetlerinin yanı sıra taban fiyatı sorunu yaşıyor. Bu da yetmezmiş gibi üretici karşılıksız çekler yüzünden mağdur ediliyor. Akhisar’a baktığımızda zeytin üreticilerin artan maliyetleri yüzünden üretimi bıraktığını görüyoruz. Önlem alması gereken iktidar, zeytin alanlarını kullanıma açarak, zeytincilerin sonunu hazırlıyor. Manisa’da olduğu gibi ülkenin tüm bölgelerinde çiftçiler aynı sorunu yaşıyor. Devlet kendi eliyle büyük oranda ithalat yapıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) canlı hayvan ve et ithal ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ürünleri ithalat ediyor. Yerli üretimi desteklemesi gereken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, günü birlik olmayan tarım politikaları ile kötüye giden tarımı sadece izlemekle yetiniyor.”

“Türkiye iyi olacak”

İYİ Parti’nin tarım politikalarıyla borçların sıfırlanarak, mazot ve gübre yükünün üreticinin sırtından kalkacağına dikkat çeken Eryılmaz, şöyle devam etti: “İktidar, fiyat artışını doğuran nedenler üzerinde durması ve çözüm üretmesi gerekirken, fiyatı artan her ürünün ithal edilerek fiyatların düşürülmesine yönelik yanlış bir politika izliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yerli üretimi destekleyerek, ithalata bağımlılığı azaltılması gerekir. Türkiye’de üretimin artmasıyla birlikte alım gücü daha dengeli bir seviyeye gelecek. Hem üretici hem de tüketici kazanacak. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı azalarak, Türkiye’nin kazanması sağlanacak. Böylece Türkiye iyi olacak.”