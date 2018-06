Eryılmaz’dan hayvanseverlere müjde

Eryılmaz, hayvanlara eziyet, işkence ve zulmedenlerin ’vatandaş-resmi görevli’ ayrımı yapılmadan TCK’ya göre yargılanmasının üzerinde değişiklik çalışmaları olan Hayvanları Koruma Kanununun yer almasına destek olacaklarını müjdeledi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, Genel Başkanları Meral Akşener’in hayvanseverlere verdiği sözü hatırlatarak, kendi iktidarında doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak uygulamaları içeren bir yasa tasarısının hazırlayacaklarını belirtti. Türkiye genelinde hayvan haklarına ilişkin uygulamaların yasaya uygun ve doğru yapılması için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile iletişime geçerek çalışmalar yapacaklarını dile getiren Eryılmaz, “Sahipsiz hayvanlara karşı belediye şiddetinin ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için gündemde olan yasa tasarısını STK, meslek odaları ve gönüllülerinde katılımı ile görüşeceğiz. Yapılacak olan görüşmelerin ardından kanunlaştırılmasına ve kanunun TCK kapsamına alınmasına destek olacağız. Hayvanlara eziyet işkence eden ve zulmedenlerin ’normal vatandaş ve resmi görevli’ ayrımı yapılmadan TCK’ya göre yargılanmasının üzerinde değişiklik çalışmaları olan Hayvanları Koruma Kanununun yer almasına destek olacağız” diye konuştu.

“Toplu hayvan ölümlerini engelleyeceğiz"

Hayvanları Koruma Kanunundaki eksikliklerin toplu hayvan ölümlerine neden olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, “2004 yılında çıkartılan sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasını kısırlaştırma gibi bilimsel yolla yapılmasının, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını hükme bağlamış olan Hayvanları Koruma Kanununun, uygulanması için belediyelere görevler verildi. Fakat belediyelerin büyük çoğunluğu kısırlaştırma yapılmadığı için çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaştan şikayetler geldikçe, toplayıp yok etmeyi öldürmeyi seçiyor. Gelinen süre zarfında diğer kurumlarda tüm hayvanların yaşam haklarını koruyacak uygulamaları maalesef yerine getirememiştir. Hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü yasa dışı satış ve yayınlarına, horoz ve köpek dövüşlerine, at, eşek, katır gibi hayvanların zulüm altında kullanılıp sonra kesime gönderilmesine, avcılık ve yaban hayvanlarına yönelik yanlış uygulamalara karşı insani ve vicdani boyutta tüm yasal tedbirlerin alınması sağlayacağız. İYİ Parti iktidarıyla doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.