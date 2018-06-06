Eryılmaz’dan Türkiye ekonomisini düzeltme sözü

Eryılmaz, vatandaşın alım gücünün düşük olması sebebiyle istedikleri satışı yapamadıklarından yakınan pazarcı esnafına, “Darboğazdaki Türkiye ekonomisi İYİ Parti’nin iktidarıyla düzelecek” sözünü verdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, Selendi ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Eryılmaz, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı Tevfik Gülmez ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte pazarcı esnafını ziyaret etti. Pazarcı esnafı Eryılmaz ve beraberindekilere, fiyatlarda değişiklik olmadığını ancak vatandaşın alım gücünün düşük olması sebebiyle istedikleri satışı yapamadıklarından yakındı. Eryılmaz, pazarcı esnafına İYİ Parti’nin ekonomiye can verecek projelerini aktardı.

“Ekonomi 2001 yılından daha kötü”

Türkiye ekonomisini İYİ Parti iktidarının hayata geçireceği projelerle kurtaracaklarının müjdesini veren Eryılmaz, ekonominin 2001’deki krizden daha kötü bir durumda olduğunu savundu. Büyümenin gerekli şartının ‘düşük faiz’ olduğunu kaydeden Eryılmaz, “Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 17,28 oldu. 100 liranın alım gücü, 35 liraya kadar indi. Vatandaşın alım gücü düştü. Asgari ücret, bin 400 TL’den, 1603 TL’ye yükseltildi. Ücret, yine açlık sınırının altında kaldı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 608 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL oldu. Bir kişinin aylık geçim maliyeti, bin 989 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,60 ve on iki aylık yüzde 12,29 oranında seyretti. Nefes almak bile neredeyse paralı hale geldi” diye konuştu.

“Evdeki hesap çarşıya uymuyor”

Ekonomik sıkıntının vatandaşı tedirgin ettiğini ifade eden Eryılmaz, “Temel tüketim ürünlerindeki artış, vatandaşı alışveriş yaparken daha temkinli davranmak zorunda bırakıyor. 3 poşetlik alışveriş yapan halkın cebinden en az 100 lira para çıkıyor. Piyasadaki daralmayı önlemek için ise hükümet bütün çareyi ithalatta arıyor. Yerli üretici, her geçen gün azalırken; ithal ürünler de daha fazla reyonlara giriyor. İthalatın artmasına rağmen, ürünlerin fiyatının düşmemesi hükümeti sınıfta bırakmıştır. Bu yüzden Türkiye’nin tek çaresi şuan İYİ Parti’dir. İYİ Parti şu an Türkiye’nin tek çıkış yolu. Yolsuzlukların ve yoksulluğun çözümü için reçete İYİ Parti’de. Bu yüzden halkımız Meral Akşener’e ve vizyonuna güveniyor” dedi.