Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 13:57

Esendağ ve Duracık Manisa’da dualarla anıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından Ülkücü Şehitler Halil Esendağ ve Selçuk Duracık adına düzenlenen sahur programına katıldı.

Esendağ ve Duracık Manisa’da dualarla anıldı

10 Haziran 2018 13:57


Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, 5 ve 3 Haziran 1983 yılında hayatını kaybeden ülkücüler Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’a ithafen sahur programı düzenleyerek, gönüldaşlarını bir araya getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı sahur programında Ülkücü Şehitler Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe’ye teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bu gece Ülkü Ocağımız böyle bir organizasyonla ahde vefa göstermişlerdir. Değerli kardeşim Cemal Gürefe ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe de katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, Ülkücü Şehitler Duracık ve Esendağ’ı rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.


Belediye Orta Park Kafeterya’da düzenlenen programa çTurgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Çelikdoğan, Ömer Sakı, Yaşar Kozak, Ferhat Yıldız ve Mustafa Yavaş, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanı Cemal Gürefe, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile ocak gençleri, birim müdürleri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç