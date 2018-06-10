Esendağ ve Duracık Manisa’da dualarla anıldı

Turgutlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, 5 ve 3 Haziran 1983 yılında hayatını kaybeden ülkücüler Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’a ithafen sahur programı düzenleyerek, gönüldaşlarını bir araya getirdi. Yoğun katılımın sağlandığı sahur programında Ülkücü Şehitler Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe’ye teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bu gece Ülkü Ocağımız böyle bir organizasyonla ahde vefa göstermişlerdir. Değerli kardeşim Cemal Gürefe ve ekibine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe de katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, Ülkücü Şehitler Duracık ve Esendağ’ı rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Belediye Orta Park Kafeterya’da düzenlenen programa çTurgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Çelikdoğan, Ömer Sakı, Yaşar Kozak, Ferhat Yıldız ve Mustafa Yavaş, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanı Cemal Gürefe, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları ile ocak gençleri, birim müdürleri katıldı.