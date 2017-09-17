Eski Başbakan Davutoğlu’ndan Kerkük mesajı

Ortadoğu’yu birleştirecek, ruhları gönülleri birleştirecek, var olan sınırlara saygı duyacak ama bu sınırların ötesindeki bütün Ortadoğu’daki kardeşlerimizi birleştirecek bir vizyonun takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesinde düzenlenen 1. Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’ne katıldı. Mahalle girişinde Yörük Türkmenleriyle karşılanan Davutoğlu, kortej eşliğinde şenlik alanına kadar yürüdü. Yaklaşık 500 metrelik yürüyüşte atlı birlikler ve develer de yer aldı. Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yörük kültürüne büyük önem verdiklerini söyledi. Törende konuşan Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Adnan Menderes’i ölüm yıldönümünde andı. Davutoğlu, "Bu boylara sırtını verenin sırtı yere gelmez. Yiğit, Yörük Türkmen boylarından güç ve irfan alanın hiç bir zaman yolu ve istikameti şaşırmaz. Biz işte böyle bir kültürün evlatları olarak izni-i ilahi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiye geçerken rahmetle anıyorum Adnan Menderes öncülüğündeki hareket de bu topraklardan beslendi. Sırtını yine bu boylara dayadı. Bugün rahmetli Menderes’in şahadetinin yıldönümü. Onu rahmetle anıyoruz. Onun bir halefi olarak, Başbakanlık makamını o şehitten bir dönem sonra almış birisi olarak bir kez daha ifade ediyorum ki Selçuklu Devleti’ni kuran değerler ne ise, Osmanlı Devleti’ni cihan devleti kılan değerler ne ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tarih sahnesine çıkaran değerler ne ise, Adnan Menderes’i bir demokrasi kahramanı olarak onurla idam sehpasına yürümesini ve ona cesaret veren değerler ne ise biz o değerlerin sözcüsüyüz, o yolun yolcusuyuz, o makamın, o mekanın, o hedefin gerekirse müstakbel şehidiyiz. Ama hiç bir zaman milli iradeden, devletimizden, milletimizin birliğinden beraberliğinden bir adım geri adım atmaz, baş veririz, Allah’ın izniyle baş eğmeğiz" diye konuştu.

"Yiğit Türkmen boyları Bayırbucak Türkmenlerine de sahip çıkacak"

Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Bayırbucak Türkmenlerine sahip çıkıldığını hatırlatan Davutoğlu, "Horasan’dan Balkan içlerine kadar bu kültürü yaşatan Türkmen boylarına selam olsun. Suriye’de içsavaş çıkıp, zalim Esed bütün gücüyle mazlumlara saldırırken Bayırbucak Türkmenlerini ülkemizde ağırladık. Türkmen boylarıyla defalarca bir araya gelerek oradaki Türkmen kardeşlerimizi korumaya çalıştık. Eğer FETÖ denilen bu hain örgüt, MİT tırlarına o operasyonu yapmışsa, daha sonra bizzat benim odamı Suriye’yle ilgili, oradaki Türken boylarının da içinde olduğu kardeşlerimizle ilgili planlama yaparken dinlemiş ve komplo kurmuşsa temel hedefleri ne sadece o dönem Başbakımızdı, ne de bizlerdik. Temel hedef taşıdığımız misyondu. Onu yok etmek istediler. 15 Temmuz’da da o misyona savaş açtılar. O savaş açanlara diyoruz ki; bizi haclılar yıldıramamış, bizi Moğollar yıldıramamış, bizi emperyalist işgalciler yıldıramamış siz mi yıldıracaksınız? Biz buradayız. Yiğit Türkmen boyları buradadır. Sonuna kadar Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine de sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Davutoğlu’nun gündeminde ’Kerkük’ vardı

Davutoğlu, konuşmasında Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandumuna da değindi. Davutoğlu şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti sınırlara saygılıdır. Ama sınırlarımızın ötesinde bir kardeşimizin ayağına diken batsa biz hissederiz. Yüreğimiz yanar ve gereğini yaparız. Kerkük’ü bizim ordumuz terk ettikten sonra, 1950’li yıllardan sonra. Bir bakan ziyareti gerçekleşti. Son 50 yıl içerisinde Kerkük’e giden tek Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olma unvanını taşıyorum. Hamdolsun gittik ve oradaki Türkmen boylarına Anadolu’dan selamlar götürdük. Büyük Kerkük şehidimiz Nejdet Koçak rahmetlinin mübarek kabrini ziyaret ettik. Onun huzurunda söz verdik. Kerkük’ün kaderi her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gözünün önünde ve bütün Türklerin yüreğinde olacaktır"

"Ortadoğu’daki kardeşlerimizi birleştirecek bir vizyonun takipçisiyiz"

Kuzey Irak’ta yaşayanların Kut’ül Amare ruhuna sahip çıkması çağrısında bulunan Davutoğlu, "Bugünlerde özellikle Irak bağlamında yaşan tartışmalarla ilgili de Irak’taki bütün kardeşlerimize, Sünni ve Şii, Arap, Kürt, Türk, Türkmen, Müslüman, Hıristiyan kardeşlerimize buradan şu mesajı iletmek isteriz; Kut’ül Amare ruhuna sahip olun. Kut’ül Amare bütün bu etnik mezhebi dini grupların birlikte işgalcilere karşı direndiği ve kutlu bir zafer kazandığı büyük bir onurdur. Şimdi de referandum tartışmaları üzerinden bu referandumu planlayanlara da onlara destek verenlere de tek bir mesaj iletmek isteriz; 100 yıl önce Ortadoğu coğrafyasını dilim dilim parçalayarak, kardeşi kardeşe düşman edenler, bir şehri diğer şehirden koparanlar, köyü köyden ayıranlar bir tuzak daha kuruyorlar. Bu haritaları daha da küçültmek isteyenler. Ülkeleri bölmek isteyenlere karşı biz birlik mesajı verelim. Daha küçük birimlere değil, daha büyük birliklere ihtiyacımız var. Ülkeleri parçalayarak, bu ülkedeki insanlar arasına kan ve nifak tohumları ekerek kimse herhangi bir şekilde başarıya ulaşamaz. Bir kez daha bütün Ortadoğu’yu birleştirecek, ruhları gönülleri birleştirecek, var olan sınırlara saygı duyacak ama bu sınırların ötesindeki bütün Ortadoğu’daki kardeşlerimizi birleştirecek bir vizyonun takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Davutoğlu’na Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Türmen dernekleri tarafından hediyeler verildi. Davutoğlu’na ayrıca dernek üyeleri tarafından kepenek de giydirildi. Davutoğlu daha sonra Yörük çadırlarını da ziyaret ederek buradakilerle bir araya geldi kısa süreli sohbet etti. Bir süre şenlik alanını gezen Davutoğlu daha sonra özel bir ziyarette bulunmak üzere alandan ayrıldı.

1. Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’ne Davutoğlu’nun yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yörük Türkmen dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.