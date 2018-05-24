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24 Mayıs 2018 17:43

Eski hakem Engin Kurt doğum gününde emekli oldu

Mesleğinde 40 yılı doldurup yaş haddinden emekliye ayrılan eski Yunusemre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Kurt, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e veda ziyaretinde bulundu.

Eski hakem Engin Kurt doğum gününde emekli oldu

24 Mayıs 2018 17:43


Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonunda süper lig hakemliği ve gözlemcilik görevlerinde de bulunan Engin Kurt, kendisini kabulleri nedeniyle Vali Güvençer’e teşekkür ederek, 37 yıl Manisa’da hizmet verdiğini söyledi. Meslekte toplamda kırkıncı yılında olduğunu ifade eden Kurt, “1978 yılında Menemen İlçe Müdürü olarak göreve başladım. 1980 yılında yedek subaylığa gitmek üzere buradan ayrıldım. 1981 yılından itibaren de Manisa’da Teknik Ziraat, Tarım İl Müdürlüğü ve 37 yıldır da burada görev yapmaktayım. Kamuda 40. yılımda ve 65 yaşındayım, aynı zamanda bugün doğum günüm. Yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. Devletim ile hep içi içe oldum.” dedi.


Vali Mustafa Hakan Güvençer de nazik ziyaretleri nedeniyle Kurt’a teşekkür ederek, uzun bir ömür içinde devletimiz ve milletimiz için güzel hizmetler yapmış olmanın çok önemli ve değerli olduğunu, kurum hafızasında ve Manisa’da yaşayanların hafızasında, verilen bu hizmetlerin güzel izlerinin kalacağını ifade etti. Engin Kurt’un 65. yaşını da kutlayan Vali Güvençer, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi.




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