Eski karısını bıçakla öldürdü, sonra kendisini yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 11.30 sıralarında Akhisar Belediyesine ait Hüsnü Kahraman Kültür Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D. (38), eski eşi Arzu Zorba’yı (35) başka bir erkekle gördü. Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından Yavuz D., eski eşini bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından Yavuz D. kendisini de aynı bıçakla yaraladı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Yavuz D.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.