Eski köy evi turizme katkı sağlıyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde bütün birikimiyle eski bir köy evini virane haldeyken restore ederek turizme kazandıran Dr. Şaban Gürcan, eski köy yaşantısını yeni nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. 6 ayrı hanenin tek çatı altında toplandığı ve içinin eski eşyalarla donatıldığı Şato köy evi şimdiden ilgi odağı oldu.

Hızla gelişen teknoloji ve yoğun şehir hayatından sıkılanların doğaya yönelmesi eski köy evlerine olan ilgiyi de artırmaya başladı. Manisa'nın merkeze en uzak ilçelerinden biri olan Selendi ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nin çam ağaçlarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri içinde yer alan Şato köy evi eski köy hayatını yaşamak isteyenlere olanak sunuyor. Konaklama ve farklı lezzetleriyle şimdiden ilgi odağı olan işletmede otopark, köy kahvaltısı, restoran, çift kişilik odaları ve konferans salonuyla misafirlerini ağırlıyor.

Doğanın içinde muhteşem bir huzur merkezi olan, tarihi ve kültürel dokusu, doğa güzellikleri ile kırsal turizmde önemli bir merkez olmaya aday olan Şato köy evi turizmcilerin de yeni gözdesi oldu. Şaban Gürcan ve eşi Habibe Gürcan tarafından satın alınan eski köy evi ve çevresindeki binalar tek çatı altında toplanarak aslına uygun restore edilerek misafirlerine kapama başta olmak üzere farklı lezzetler ve kahvaltısı ile hizmet veriyor. Eski bir yapı olan Şato köy evinde konaklama ve lokanta hizmeti verilirken içerisinde eskiden kalma tarihi eşyalar da ziyaretçiler tarafından ilgiyle inceleniyor.

"Virane bir haldeydi"

Eski köy evini turizme kazandırmak için bütün birikimlerini buraya harcadıklarını kaydeden Şato Köy evinin işletmecisi ve sahibi olan Dr. Gürcan, "Bu köy evimizi turizme kazandırmak için bütün birikimimizi buraya yatırdık. Buradaki amacımız köy kültürünü gelecek nesillere aktarmak, köy yaşantısını hissettirmekti. Bu fikri gündeme getirdiğimizde burada bu işlerin yapılamayacağı söylenmişti. Biz bunlara hiç aldırış etmeden devam ettik. Burası virane bir haldeyken aslına uygun bir şekilde restore ederek tamamı 6 haneden oluşan, izole ve ilk hallerini koruyan bir ortam olması bizi çok cezbetti. Film platosu gibi bir köy ortamı içinde bu evi restore etmenin turizme katkı vereceğini düşündük ve şu anda da ilçemizde güzel bir ilgi görüyoruz. İlçenin de böyle bir tesise ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bizim çalışmamızın başka projelere de öncü olacağını düşünüyoruz. Burada doğal köy ürünleri ile kahvaltı sunuyoruz. Selendi'de sadece özel misafirlere yapılan Selendi kapamasını da isteyenlere sunabilecek ilk tesis olma özelliği gösteriyoruz. Kapama, gerçekten tesisimizin çok rağbet gören ve çok takdir alan bir yiyeceği olarak takdim ediyoruz. Bu ilgiden de oldukça memnunuz. Şato köy evi hem konaklama hem restoran hizmeti veriyor. Her iki ruhsata da sahibiz. 9 odamız var, her biri 3 yatağa kadar çıkabiliyor. Maksimum 27 kişi kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca taş fırınımız ve büyük bir mutfağımız var. Burada özellikle Selendi Kapamasını kuzinede odun ateşinde yapmamız ayrı bir özellik ve lezzet katıyor. Bu şekilde hizmetlerimizi sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.