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19 Eylül 2017 10:30

Eski milletvekilinin oğlu vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu

Turgutlulu işadamı ve CHP Manisa eski milletvekillerinden Hasan Ören’in oğlu Mustafa Ören Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda 2.

Eski milletvekilinin oğlu vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu

19 Eylül 2017 10:30

oldu. Yarışmanın birincisinin doping testine girmeyi kabul etmemesi üzerine 2. sırada yer alan Mustafa Ören Türkiye şampiyonu ilan edildi. Türkiye şampiyonu olan Mustafa Ören milli takım aday kadrosuna seçilirken, ödülü babası Hasan Ören’in elinden aldı.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar merkezinde yapıldı. Şampiyonaya katılan Turgutlulu sporcu Mustafa Ören, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu ve milli takım aday kadrosuna seçildi. Ören şampiyona sonrasında kendisine ait sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:


“Emeklerinin karşılığını aldığın zaman, çektiğin cefa aklında sadece güzel bir anı olarak kalıyor. + 100 kg Türkiye şampiyonu olarak milli takım aday kadrosuna seçildim. Bundan daha büyük bir onur ve mutluluk olamaz. Başta canım eşim Özgem ve canım kızım Delfin’im olmak üzere tüm aileme ve can dostlarıma teşekkür ediyorum iyi ki varsınız” dedi.




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