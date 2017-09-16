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16 Eylül 2017 16:53

Esnaf Odası Başkanı Ayan’dan velilere uyarı:

Pazartesi günü başlayacak olan 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı nedeniyle öğrencileri okul heyecanı sardı.

Esnaf Odası Başkanı Ayan’dan velilere uyarı:

16 Eylül 2017 16:53

Öğrencilerin okul heyecanına aileler de onların okul kırtasiye malzemesini tedarik ederek ortak olurken Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan, çocukların kullanacağı kırtasiye ürünlerine dikkat edilmesi gerektiği belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların sağlığını tehdit edecek ürünlerden sakınmalıyız." dedi.


Pazartesi başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi velileri kırtasiye malzemeleri konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Ayan, “Okulların açılmasına sayılı günler kala yapacağınız kırtasiye malzemesi alışverişlerinde velilerin çocuklarımızın sağlığı açısından dikkatli olması gerekmektedir. Çocuklarımızın kullanacağı kırtasiye malzemelerinin ucuzluğu yerine sağlıklı olduğunu araştırmak, ürünün kalitesine kaynağına bakmak kansorejen üretmediğine ve standartlara uygunluğu anlatan işaretleri taşıyıp taşımadığına bakmak gerekmektedir. Çok renkli güzel görünen kalitesiz ürünlerden kaçınalım. Fiyatı ucuz ama kalitesi tereddüt yaratan ürünler yerine Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Avrupa Birliği Standartları (CE) işaretlerini taşıyan ürünleri almak önemli bir durumdur. Kalitesine standardına dikkat ederek aldığınız ürünleri tanıdığınız yerel mağazalardan almanız halinde ilçe ekonomisine bir katkınız olacağını da unutmayınız." ifadelerini kullandı.




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