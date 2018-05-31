Esnaftan Baybatur’a açık destek

sıra Milletvekili adayı Murat Baybatur’un Şehzadeler ilçesindeki seçim çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Samimi diyalogların yaşandığı Kuyumcular Çarşısı ziyaretinde “Bizim temsilcimiz sensin” diyen esnaftan açık desten alan Baybatur, Selimşahlar Mahallesi’nde eski Belediye Başkanlarından Ersan Atılgan’ın kurduğu iftar sofrasında da vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Seçim çalışmasını Şehzadeler ilçesinde sürdüren sıra Milletvekili adayı Murat Baybatur, ilk olarak Kuyumcular Çarşısı esnafıyla buluştu. Çarşı boyunca hemşehrileriyle selamlaşan, esnafla hasbıhal eden Baybatur’a ilgi ise yoğundu. “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” mesajlarının verildiği esnaf ziyaretinde Baybatur’u bağrına basan çarşı esnafı, “Bizim temsilcimiz sensin” diyerek açık destek verdi. Sıcak sohbetlerin edildiği, birlikte hatıra fotoğraflarının çekildiği çarşı programı sonrası Baybatur, AK Parti Şehzadeler İlçe yöneticilerinden Mustafa Kök’ün vefat eden amcası Hayrettin Kök için ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Orucunu Manisa’nın kırsal mahallelerinden Selimşahlar’da kurulan iftar sofrasında açan Baybatur, burada yaptığı konuşmada, “Yüce Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim bizlere merhametiyle, rahmetiyle muamele eylesin. Allah milletimizin birliğimizi, dirliğimizi bozmasın inşallah. Bu sofrada bizlerin bir araya gelmesine vesilen Ömer Faruk Çelik Başkanımıza ve hayırda bulunan eski Belediye Başkanlarımızdan Ersan Atılgan ağabeyimize teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbimden hepimizi sağlık ve sıhhat içerisinde bayramlara ulaştırmasını diliyorum” dedi.

İftar sonrası mahalle kahvesinde hemşehrileriyle selamlaşıp çay sohbeti yapan Baybatur, kahve önünde oyun oynayan çocuklara futbol topu, basketbol topu, voleybol topu ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Baybatur’un Selimşahlar’daki son durağı ise bir vefa ziyareti oldu. AK Parti’nin emektarlarından merhum Hayati Aralar hocanın eşi Nimet Aralar’ın evine konuk oldu. Baybatur ziyaretten hayır duaları alarak ayrıldı. Baybatur’a, Milletvekili Adayları Samet Zenginoğlu, Serkan Eren, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve partili yöneticiler eşlik etti.