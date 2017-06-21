Eşyaları yanan aileye Manisa Büyükşehir’den yardım eli

Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Özdemir Ailesi’nin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti

Manisa’nın Demirci ilçesi Minnetler Mahallesinde yaşayan Özdemir Ailesi’nin evinde 6 Nisan’da yangın çıktı. Evi saran alevler, ailenin eşyalarını kullanılamaz hale getirdi. Konuyla ilgili bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, aileye yardımda bulunulması talimatını verdi. Ailenin ihtiyacı olan eşyalar tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, Büyükşehir ekipleriyle birlikte eşyaları aileye teslim etti. Eşinin vefat ettiğini ve iki çocuğuyla birlikte geçim mücadelesi verdiğini belirten Umuş Özdemir, “Çok şükür sağlığımıza zarar gelmedi ancak evimizde çıkan yangın bizi son derece zor durumda bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız talebimize anında yanıt vererek televizyondan çekyata, halıdan çalışma masası ve mutfak setimize kadar bütün eşyalarımızı yeniledi. Belediyemiz iyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanımızda olduğunu hissettiriyor. Allah razı olsun” dedi. Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, ailenin hayır duasını alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.