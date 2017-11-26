Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Etiyopya’da hizmet veren özel bir su ve kanalizasyon idaresinden gelen teknik heyeti ağırladı. Genel Müdür Yardımcısı Fitsum Abraha Ambaye, Su İşleri Müdürü Henok Worku Seyoum ile teknik personel Tadesse Zegeye Belaynehe ve Aster Abera Tessema’dan oluşan heyet, MASKİ’de Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz tarafından karşılandı. Öncelikle Abone İşlemleri Merkezi’ni gezen misafirler, ‘Magnesia’dan MASKİ’ye’ adlı butik sayaç müzesini ziyaret ederek tarihi sayaç, musluk ve tulumbaları ilgiyle incelediler. Ardından ise Daire Başkanı Deniz’in makamına geçilerek MASKİ’nin genel işleyişi ve çalışmaları hakkında istişarede bulundular. Konuşmasına, genel hatlarıyla kurumu tanıtarak başlayan Deniz, kartlı sayaç uygulamasıyla ilgili soruları da cevapladı. Kartlı sistemin faydaları hakkında bilgi veren Deniz, özellikle kaçak su kullanımının önüne geçmek ve kaynakların bilinçli kullanılması konusunda ön ödemeli sistemin sağladığı avantajları paylaştı. Görüşmenin ardından heyet, su sayaçlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı MASKİ Sayaç Ayar ve Tamir İstasyonu’nu inceleyerek, laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi edindi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “Kurumumuz hakkında bilgi almak ve inceleme yapmak amacıyla yurt dışından gelen konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Son olarak Etiyopya’dan gelen konuklarımıza Genel Müdürlüğümüzün il genelinde 204 bin aboneyi kapsayan ve başarıyla yürüttüğü kartlı sayaç uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaptık. Kendileri de ziyaretten çok memnun ayrıldılar. Fikir alışverişinde ve etkileşimde bulunmanın her iki kurum için de faydalı ve memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Gelişime daima hazır olan bir kurum olarak kapımız her zaman herkese açık” dedi.