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24 Kasım 2017 16:38

Etkili iletişimin yöntemlerini öğrendiler

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşla kurduğu diyaloğu daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek amacıyla Kula biriminde görevli personeline yönelik Kişisel Gelişim Eğitimi düzenledi.

Etkili iletişimin yöntemlerini öğrendiler

24 Kasım 2017 16:38


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 15 ilçedeki birimlerde vatandaşla doğrudan iletişim kuran çalışanlarının kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla ilçe personeline eğitim düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarınca organize edilen Kurumsal Kültür ve Kişisel Gelişim Eğitimi, Performans Geliştirme Danışmanı İpek Alçı tarafından verildi. Çeşitli drama teknikleriyle zenginleştirilen eğitim sayesinde personelin doğru ve etkili iletişim konusunda bilinçlendirilmesi sağlandı.



Hizmet standardı daha da yükseliyor


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, MASKİ’nin vatandaş memnuniyetini sağlamak için tüm birimleriyle yoğun mesai harcadığını belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 17 ilçemiz genelinde 586 bin abonemize hizmet veriyoruz. Merkezin yanı sıra ilçelerimizde yer alan birimlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızla sürekli bir diyalog halindeyiz. Elbette ki vatandaşımızın sorununa çözüm arayışı esnasında bazen iletişim kopuklukları yaşanabiliyor. Bizim görevimiz bizden talep edileni doğru şekilde anlayarak bunlara etkili cevaplar üretmek. Bu diyaloğu daha güçlü hale getirmek için de tüm ilçelerimizdeki personelimizin iletişim yeteneklerine katkı sağlayacak eğitimlerle, hizmet kalitemizi daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.




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