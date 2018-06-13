eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül alan öğretmen ve okulların idarecileri Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Manisa’da yürütülen eTwinning projeleri arasında Ulusal Kalite Etiketi Ödülü ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü almaya hak kazanan öğretmen ve okulların idarecileri için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda töreninde düzenlendi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve eTwinning İl Koordinatörünün koordinasyonu ile gerçekleştirilen eTwinning projeleri çalışmalarında, Manisa’dan projesi başarılı olan 9 öğretmen bulunduğunu kaydeden İl Koordinatörü Ahmet Morsümbül, “Türkiye’de 2017 yılı içerisinde 6 bin 747 proje gerçekleşmiştir. Bu projelerden 225’i Ulusal Kalite Etiketi ve 337’si Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır” dedi.

Manisa İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise, “İlimizi Avrupa’da temsil eden öğretmenler; projeleri ile öğrencilerini 21. yüzyıl becerileri ile geliştirmeye, araştırmaya yönlendirmişlerdir. Ayrıca projelerde öğretmenler öğrencilerin yabancı dil gelişimine de katkı sağlamışlardır” dedi.

Çetin ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin en önemli kusurlarının yaptıkları başarılı işlerin reklamını ve duyurusunu iyi yapamamak olduğunu da belirterek öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.

Manisa’da kalite etiketleri ile ödüllendirilen Salihli Kemal Ural Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayçin Acar, Kırkağaç Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmenleri Mustafa Atlı ve Ayşe Atlı, Şehzadeler Ali Rıza Çevik Fen Bilgisi Öğretmeni Tansel Sakacı, Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Sezin Yüksel, Yunusemre Fatih Anadolu Lisesi Ayşe Nur Canuyar, Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hacer Koyuncuoğlu, Şehzadeler Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Nurdan Aksoy, Salihli İMKB Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi İngilizce Öğretmeni Aylin Acar ve okul idarecileri ödüllerini Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’in elinden aldı.

Ödül töreninde ayrıca Salihli 50. Yıl Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Dilek Şahin tarafından çekilen bir fotoğrafın eTwinning Günün Fotoğraf Yarışmasında Manisa birincisi olduğu açıklanırken Dilek Şahin’in kupasını okul idarecisi AR-GE’den sorumlu Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş’un elinden aldı.