Ev hanımları ellerinin hamuruyla para kazanacak

Yunusemre Belediyesi tarafından Tevfikiye Hanımlar Lokali'nde açılan ‘Aşçılık ve ev yemekleri' kursu ev hanımlarından büyük ilgi görüyor. Kursta başarılı olan kadınlar alacakları sertifikayla otel, lokanta ve yemek fabrikalarında işe girebilecek.

El lezzetini arttırmak, farklı geleneksel yemekler öğrenmek isteyen kadınlar, Yunusemre Belediyesi Tevfikiye Hanımlar Lokali'nde Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla açılan Aşçılık ve ev yemekleri kursuna yoğun ilgi gösteriyor. 32 kadının katıldığı kursta yemek yapmanın yanı sıra, malzemelerin nasıl alınacağı, pişirilmesi ve saklama koşullarının püf noktaları da öğretiliyor. Kursta başarılı olacak ev hanımları alacakları sertifikalar ile otel, lokanta veya yemek fabrikalarında işe girebilecekler.

Yunusemre Belediyesinin geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursları farklı bir kursa ev sahipliği yapıyor. El lezzetini geliştirmek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini daha iyi yapmak isteyen kadınlar ‘Aşçılık ve ev yemekleri' kursuna rağbet ediyor. Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla haftanın 5 günü sabah ve öğle grupları olmak üzere düzenlenen kursa 16'şar kişilik gruplar halinde toplam 32 kursiyer katılıyor. Yiyeceklerin besin değerleri, saklanma koşullar, pişirme şekilleri ve Türk mutfağına dair pek çok konunun yer aldığı kursu tamamlayan kursiyerlere kurs bitiminde sertifika verilecek.

"Kursumuza olan ilgiden memnunuz"

Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Nazan Ercan, kursa olan ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek, “Kursumuz Aşçılık ve ev yemekleri kursu. Buraya katılan ev hanımlarımız yemek yapacakları malzemenin satın alınması, saklanması, pişirilmesi sırasında besin değeri kaybını en aza indirerek nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğreniyorlar ayrıca el becerilerini geliştirerek çok çeşitli yemek tarifleriyle uğraşma ve uygulama fırsatı buluyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz aldıkları sertifikalarla lokantalarda, otel mutfaklarında ve yemek fabrikalarında da çalışma imkanı bulabiliyorlar. Kursumuza olan ilgiden memnunuz. Sabah ve öğlen grubu olmak üzere iki grubumuz var. Gruplarımız 16 kişilik gruplar. Kursiyerlerimizin çoğu ev hanımı. Daha önce çalışıp emekli olan kursiyerlerimiz de var. Hiç hamuru ellememiş, açmamış, ev yemekleriyle fazla haşır neşir olmamış kişilere daha çok bu tecrübeyi kazandırıyoruz. Ev hanımı olanlar da el becerilerini geliştirerek farklı yemek tarifleri uyguluyorlar. Dediğim gibi besin değerini kaybını en aza indirerek yapmak önemli olan. Onların da püf noktalarını veriyoruz" dedi.

Kurs ile yeni lezzetler öğrendiklerini belirten kursiyerlerden Fatma Şencel, "Emekliyim. Yıllardır çalıştığım için yemek yapma fırsatı bulamıyordum. Bu kursa katılıp yemek yapmanın püf noktalarını öğrenmeye geldim. Başkanımıza bu fırsatı bize tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Burada yemeklerin püf noktalarını, vitamin değerlerini öğreniyoruz. Yaptığımız yemekleri satıp kursumuza katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kendisini daha da geliştirmek adına kursa katıldığını anlatan kursiyer Belkıs Üstel ise şunları söyledi:

"Mutfağa aşırı ilgim var. O yüzden kendimi daha da geliştirmek için kursa geldim. Mutfağa çok ilgim olduğu için birçok şeyi biliyorum ama burada vitamin değerlerini, faydalarını, püf noktalarını öğreniyoruz. Ben evde zaten dışarıya börek, içli köfte, sarma, her türlü yemek yapıp satıyorum. Burada da sertifika alıp bunu geliştirmek istiyorum. Kursa o yüzden katıldım."