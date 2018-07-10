Ev hayallerine bir adım daha yaklaştılar

etabında başvurular tamamlandı. 16-17 Temmuz’da hak sahipliği kuralarının çekileceği projede kesinleşen başvuru listeleri TOKİ ve Yunusemre Belediyesi’nin resmi web sitesinde yayınlandı.

Yunusemre Belediyesi, Manisa’da yaşanan konut sorununu önemli ölçüde çözecek olan 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2. etabında hak sahipliği kuralarını çekmeye hazırlanıyor. 438 adet 2+1 konut için 3 bin 558, 1062 adet 3+1 konut için 5 bin 389 olmak üzere toplam 8 bin 947 başvuru yapılırken; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) çeşitli nedenlerle başvuruları kabul edilmeyen vatandaşların listesini yayınladı. Listelere Yunusemre Belediyesi’nin resmi web sitesinden de ulaşılabileceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, başvurusu kabul edilmeyen vatandaşların başvuru bedellerini 23 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerinden alabileceklerini duyurdu.

191 başvuru geçersiz sayıldı

Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Akgedik Yunuskent Projemizin 2. Etap kuralarını 16-17 Temmuz tarihlerinde çekeceğiz. Bunun için başvurularımızı 18 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında aldık. Başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte TOKİ kesin başvuru listesini yayınladı. İnceleme sonrasında 2+1 konutlarda 55 başvuru, 3+1 konutlarda ise 136 başvuru, kendisinin ya da eşinin tapu kaydı bulunduğu, kendisinin ya da eşinin TOKİ’de anlaşması bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Vatandaşlarımız listelere TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr’de satışlar kısmından tıklayarak ya da belediyemizin www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilir. Başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlarımız 23 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Türkiye Halk Bankası şubelerinden başvuru bedellerini geri alabilecek” diye konuştu.