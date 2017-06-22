Evde bakım hizmeti alanlara bayramlık özen

Evde Bakım Hizmetleri ekibi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hizmetten yararlanan vatandaşları ziyaret ederek, hem sağlık kontrollerini yaptı, hem de kişisel ve ev temizliklerine yardımcı oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı, ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarını yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetiyle 320 kişinin yüzünü güldürüyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde temizlik, sağlık ve kişisel bakım gibi birçok hizmete hız kazandırılırken, Büyükşehir yetkilileri de bu vesileyle vatandaşları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, evde bakım hizmetlerinden faydalanan vatandaşlara bayram öncesi ziyarette bulundu. Emine Acar, Mehmet Gezer, İdris Aslan, Perihan Aytulun ve Dünya Zencir isimli vatandaşların evine konuk olan Büyükşehir yetkilileri, verilen hizmetleri yerinde inceledi; vatandaşları dinledi.

“Her zaman yanlarındayız”

Ziyaretin ardından bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 320 kişiye 700 hizmet sağlandığını belirterek, “65 yaş üzeri, bakıma muhtaç, kendi ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlıyoruz. Sağlık personeli, diyetisyen, kadın-erkek kuaförü, temizlik görevlisi, psikologlardan oluşan uzman ekibimiz onların her ihtiyacını gidermek için canla başla çalışıyor. Bayram öncesi özel bir program hazırlanmış ve biz de bu kapsamda onları ziyaret ettik. Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını ilettik. Onların da hayır dualarını aldık. İnşallah Başkanımızın öncülüğünde bu hizmetimizi daha da büyüteceğiz” dedi.

“Bayram daha da anlamlı olacak”

Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, “Gelenek göreneklerimizde her zaman bayram öncesinde özenli bir hazırlık yapılır. Evler temizlenir, kişisel bakım yapılır, tıraş olunur. Biz de evde bakım hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ederek bayram bakımlarını yaptık. Onların memnuniyetlerini görmek bizim için bayramı daha da anlamlı kılacak” diye konuştu. Akbaş ayrıca hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 444 99 45 numaralı telefonu arayıp 1’i tuşlayarak doğrudan evde bakım ekibine ulaşabilecekleri bilgisini verdi.

Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar bayram öncesinde yapılan bakım ve temizliğin mutluluğunu yaşarken, “Kapımız hep çalınıyor. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Allah Başkanımızdan ve sizlerden razı olsun” dedi.