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Evi yanan aileye Yunusemre Belediyesi sahip çıktı

Yunusemre Belediyesi, Yeni Mahalle’de çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye sahip çıkarak gıda ve eşya yardımında bulundu.

Yunusemre Belediyesi, Yeni Mahalle'de çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye sahip çıkarak gıda ve eşya yardımında bulundu.


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle'deki evlerinde çıkan yangında evleri büyük zarar gören Ali Rıza Y. ve ailesine yardım elini uzattı. Ailenin evini temizleyen ekipler, gıda, kıyafet ve eşya yardımında bulundu. Ali Rıza Y., kendilerini bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti.


Çıkan yangında ailenin tüm eşyaları kullanılmaz hale gelirken; Kuran-ı Kerim ve dini kitapların yanmadığı gözlendi.

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