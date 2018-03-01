Ezanı güzel okumak için eğitim aldılar

Ezanı Güzel Okuma Kursu Öğreticiliğini yapan Selendi Vaizi Ali Yılmaz, "Din Görevlilerimizin hizmetiçi alanda gelişimini sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Sarıgöl İlçe Müftülüğünce açılan Ezanı Güzel Okuma Hizmetiçi Eğitim Kursunu başarıyla gerçekleştirdik. Kursiyerlere ses eğitimi, nefes kullanımı ve farklı makamlarda ezan okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştık. İslamın şiarı olan ezanı beş farklı makamda okuma, çeşitli ilahi ve kaside okuma çalışmaları yaptık. Kursa katılan arkadaşlarıma ve ilçe müftülüğüne göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonunda açılan kursa 12 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı. Ayrıca kursiyerlere İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından ’Başarı Belgeleri’ verildi.